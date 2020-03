César Angulo Arrieta, el profesional tras la firma CAA Contadores

El contador público César Angulo Arrieta no siguió las pasos de su padre, el abogado Álvaro Angulo Bossa, pero sí sus consejos. “Mijo, sé independiente, no te emplees, estudia Contaduría y no estudies Derecho, pues el negocio está saturado”, fueron las recomendaciones que recibió César de su padre, quien fue un referente en su oficio como abogado, siendo profesor emérito de derecho constitucional, magistrado del Tribunal Administrativo de Bolívar y ocupando otros cargos en la Rama Judicial.

Seguir a cabalidad las palabras de su padre es la mayor satisfacción de César Ángulo Arrieta, quien no solamente se hizo profesional en Contaduría, sino que creó la firma CAA Contadores y ha logrado fortalecerla durante más de 25 años, ganando la confianza y el reconocimiento en la ciudad de Cartagena.

Esta empresa ofrece asesorías financieras, tributarias, contables, servicios de auditorías y revisoría fiscal.

“Soy un luchador, siempre he sido independiente, siempre tuve esa visión de ser alguien emprendedor “ , dice César Angulo, quien asegura que el éxito, en cualquier área, se basa en hacer las cosas bien.

Un buen ambiente de trabajo

El éxito de CAA Contadores no solamente es un asunto de negocios y además de brindar un buen servicio, el bienestar laboral también es fundamental para César Angulo. Es por esto que dentro de la empresa se percibir un ambiente de compañerismo, donde todos encuentran entre sí nuevas formas de retroalimentación y aprendizaje que dan cuenta de la importancia que tiene trabajar en equipo para lograr objetivos en común, que conducen a brindar un servicio de calidad.

“Todos los lunes nos reunimos en la oficina para hacer una oración dándole gracias a Dios por la vida y donde pedimos por la prosperidad de todos nuestros clientes y colegas. Veo con claridad que la mayor utilidad que me ha dado mi empresa, además de contar con la confianza de mis clientes, es estar con mi esposa Gina y mis hijas Susana María y María Lucía, por las que hago todo. A mi madre le debo la tenacidad con la que me animó en la lucha por un sueño cumplido, y a mis hermanos el acompañamiento constante en mis angustias y mis éxitos. A Dios, a la Virgen del Carmen y a mi equipo de trabajo les debo todo”, finaliza Angulo Arrieta.