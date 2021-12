La situación local

En Cartagena, además del maltrato físico y sicológico, es recurrente la violencia económica y de carácter patrimonial que se caracteriza porque la pareja o expareja de la víctima no cumple con sus obligaciones económica, “generando cargas adicionales a la mujer y ocasionando que esta deba abandonar sus proyectos de desarrollo como individuo. También afecta a los hijos”, indica Carlos Almanza.

El decano de la CURN agrega que a pesar de las constantes campañas de sensibilización sobre la violencia de género, en la ciudad y en la costa Caribe aún predominan los patrones culturales que impiden a las mujeres ejercer de manera adecuada sus derechos, pues son muchos los casos en los que las denuncias no son tomadas en serio por los funcionarios de la ruta de atención. Por lo anterior, el académico considera que es necesaria una educación en cultura política con enfoque de género.

Otra desventaja que desde Comujer se identifica gracias a su trabajo articulado con entidades oficiales es que algunos de los servicios no tienen continuidad y por lo tanto, la atención que requieren las víctimas no es eficaz. “Por ejemplo, las casas de acogida que son hogares de paso donde permanecen las mujeres maltratadas que no tienen a dónde ir, no es un servicio permanente por lo que cuando no está funcionando, no se les ofrece una atención oportuna”, destaca el académico.

Atención a migrantes con enfoque de género

Las proyecciones a mediano y largo plazo de Comujer incluyen contribuir a mejorar la capacidad de atención local a migrantes, con un enfoque de género pues es común que tanto mujeres como niñas que llegan a la ciudad proveniente de otros países y en condición de pobreza sean explotadas sexualmente y laboralmente, por lo que es necesario crear una red que atienda estos casos.

Además, este centro de orientación planea aportar a mantener las casas de acogida, trabajando de la mano con el Distrito.

Si tú o alguien cercano es víctima de la violencia de género, busca ayuda jurídica y psicológica en las oficinas de Comujer, ubicadas en el Centro, Centro Cívico, plazoleta de Telecom, Cra 10A #32C-24 – 3er piso.