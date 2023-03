$1.195 mil millones invirtió Afinia entre el 2020 y 2022

¿Has escuchado o sabes qué es el consumo fantasma?

Es el que se registra al dejar aparatos conectados como: microondas, televisores, abanicos y gran cantidad de aparatos del hogar generan consumo fantasma, por eso, lo mejor es desconectarlos si no los estás usando. Estos electrodomésticos no quedan totalmente apagados y te generan pequeños consumos que se van sumando a la factura hasta convertirse en un gasto extra de energía.

Con estas recomendaciones vas a la fija con tu ahorro de energía con tu abanico

1. Límpialo constantemente, desarma sus aspas y quita la suciedad que se acumula, esto hará que funcione mejor y no se esfuerce, lo que hace que consuma menos. 2. Si tienes conocimientos, desármalo y engrásalo, esto ayudará a que el abanico funcione mucho mejor y no consuma energía de más. Si no tienes conocimientos, busca a una persona calificada.

3. Desconéctalo cuando no lo uses, con esto garantizas que no tengas consumo fantasma.

Así ahorras de verdad

¿Eres de los que dejan el celular cargando toda la noche o conectado después que ya está al 100%

pensando que no consume energía? Déjame decirte que no es así, un celular al 100% cargado consume energía mientras está conectado. En promedio consume de 1,5 a 2 vatios. No parece mucho, pero si lo multiplicas por todos los días que lo dejas conectado va a representar un consumo extra en tu factura.

¿Cuánta energía gasta un televisor apagado?

Un televisor de 55 pulgadas encendido gasta un promedio de 150 vatios hora. Pero cuando lo apagas y lo dejas conectado, va a consumir un promedio de 5 vatios y eso se llama consumo fantasma y te suma en tu factura.

Consumo de electrodomésticos

Ventilador de techo de 200w: ocho horas diarias de uso al mes representa un consumo de 48kwh/mes.

Air fryer: 1 hora diaria de uso al mes consume 45kwh/mes.

Licuadora: 1 hora diaria de uso al mes equivale a un consumo 13,5kwh/mes.

Plancha para ropa: el uso de 5 horas semanales representa un consumo de 23,4348kwh/mes.

Plancha para cabello: media hora diaria de uso al mes consumo 22,5kwh/mes.

Horno microondas: 1 hora de uso diario al mes equivale a un consumo de 36kwh/mes.

Aire acondicionado minisplit 9000 btu: 8 horas diarias de uso al mes representan un consumo de 134,4kwh/mes. Lavadora de 10 – 15 kilos de 542w: el uso durante 5 horas diarias al mes conlleva a un consumo de 89kwh/mes.

Computador portátil 90w: utilizarlo 6 horas diarias al mes equivale 16,2kwh/mes.