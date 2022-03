Young F dejó en claro que la estaba pasando bastante mal cuando se descontroló y que todo lo que hizo en aquel entonces ahora le “está pasando factura” y, según le dijeron los médicos, puede solucionar algunas cosas pero que otras pueden empeorar. Además, manifestó que uno de los síntomas a causa de su diabetes ha sido el deterioro en su visión.

“Ufff... a mí me da miedo eso porque se me afectaron los ojos -se me están afectando- y ya yo sé qué es no poder mirar por un buen rato, porque cuando a mí me pasó estuve rato que no veía nada, entonces... me da mucho miedo, y yo creo que diciendo esto por las redes me pongo como... tienes que hacerlo”, dice al final de la grabación.