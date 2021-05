“No perdemos la fe, seguimos unidos y buscando a mi papá”. Estas son las palabras de Neidis Salguedo, hija menor de conductor Omar Salguedo Pautt, desaparecido hace dos meses mientras laboraba como conductor de colectivo frente a la Terminal de Transportes.

La mujer, de 32 años, y residente en el sector Primer de Mayo de El Pozón, contó que en la madrugada del miércoles hallaron el carro en que se movilizaba su papá aquel 23 de marzo. “Estaba en una carretera, abandonado. Le cambiaron el color, trataron de modificarlo, pero nosotros logramos identificarlo”, dijo.

Aseguró que dentro del vehículo “habían unas pertenencias de mi papá, pero no había nadie adentro”.

Neidis, su madre y sus cinco hermanos han sufrido mucho con la desaparición de Omar, pero dicen que no descansarán hasta encontrarlo. “Este hallazgo lo hizo la familia, las autoridades no lo hicieron. Ellos dicen que están investigando, pero no nos dan ningún reporte sobre su avance en el caso, de todas maneras nosotros los apoyamos en lo que podamos y lo que queremos es trabajar en equipo”, afirmó.

Neidis siente que está un poco más cerca de conocer qué pasó con su papá y donde está. “Quiero volver a verlo”, señaló.