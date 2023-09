Varios extrabajadores de ‘The Tonight Show’ denuncian a Jimmy Fallon

Tras la publicación del artículo, se conoció que Fallon hizo una reunión por Zoom con sus trabajadores en las que les pidió perdón a ellos y a sus familiares.

“Es vergonzoso y me siento muy mal (...) Pido perdón si te he avergonzado a ti, a tu familia o a tus amigos. Me siento tan mal que no puedo ni decírtelo”, les dijo Fallon, según le contaron a la prensa internacional personas que hicieron parte de la reunión. Lea: “Nos gusta llamar la atención”: habló el esposo de Nanis Ochoa

El programa de Fallon ha registrado altísimos niveles de audiencia. Por ese set han pasado Barack Obama, Roger Waters, Ariana Grande, Shakira, entre otras personalidades. No es la primera vez que un medio noticioso le pone la lupa al presentador. En 2015, un periódico habló de un posible alcoholismo del presentador.