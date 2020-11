Decenas de personas se acercan todos los días desde muy temprano a reclamar sus medicamentos en el dispensario Éticos de Nueva EPS ubicado en el barrio Santa Mónica. Tienen que pasar horas para recibirlos y muchas veces incluso se van sin ellos, manifiestan que “siempre hay un excusa diferente y no les dan respuesta”.

”Tenemos que hacer una larga fila para recibir el ficho -turno- y al reclamarle al vigilante por las demoras nos dice que hagamos lo que queramos de manera grosera, que él no puede hacer más. Tengo más de 15 días de estar esperando esos medicamentos en casa y como no llegan, he tenido que comprarlas yo misma. Aún no me mandan los medicamentos y no me resuelven la situación tampoco. Así estamos muchos”, contó a El Universal una de las usuarias que se encontraba afuera del dispensario esperando su turno. .

A los pacientes se les dice que deben realizar una llamada para solicitar los medicamentos, que los envían a la casa y llamen a la línea de atención habilitada para averiguar. Pero ellos dicen que nunca les contestan.

“Esta situación no es nueva, en otras EPS a los tres días les envían los medicamentos. Lo más triste es que hay gente con condiciones de comorbilidad, hay adultos mayores y madres con niños que esperan aquí durante horas sin recibir respuesta”, dijo la usuaria.

“Hemos intentado hablar con la coordinadora, pero no nos da respuesta y queremos una solución porque estamos desesperados”, manifiesta otro usuario.

La situación de retraso se ha generado debido a los problemas en el sistema de salud que ha dejado el coronavirus, COVID-19

Este medio se comunicó con Nueva EPS, que expresó que quien tiene a cargo la entrega es el dispensario Éticos, que ellos se aseguran de que se esté cumpliendo el contrato y harán las respectivas revisiones del caso. Sin embargo, también expresan que muchas veces se disponen todas las facilidades para la entrega de los medicamentos como el uso de la aplicación o se le da fecha para la entrega en casa, pero las personas prefieren acercarse al dispensario.

Esta problemática también representa a creación de un lugar de riesgo, puesto que la espera a las afueras del dispensario implica aglomeración de personas, creando un espacio de contagio para el COVID.19.