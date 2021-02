¿Cómo fue ese plan que te trazaste a tan temprana edad? ¿Se ha cumplido como lo soñaste entonces?

-Desde los 10 años estuve segura de querer ser astronauta. No sabía lo que eso significaba, no existía el internet para investigar más, como hoy día, así que me fui a la biblioteca y consulté muchos libros. Descubrí la carrera de Ingeniería Aeroespacial y vi que muchos astronautas eran pilotos de la Fuerza Aérea, entonces, desde ese momento, desde el colegio, plasmé lo que quería ser y trabajé muy duro para lograrlo. Tomé clases de ciencias, matemáticas, física, que me permitieran llegar mejor formada al college. Tuve la fortuna de ser aceptada en Georgia Tech. Estando allí, la compañía fabricante de aviones Boeing de Seattle fue a buscar ingenieros y con solo una entrevista me dieron un trabajo como ingeniera mecánica de manipulación. Estuve con ellos un año en Washington, pero yo seguía con mi sueño de ser astronauta y quería estar en NASA. Me llevé la sorpresa de que Boeing tenía trabajos dentro de la NASA y fue así como me trasladaron a Florida y pasé con ellos 15 años, siendo parte de la Estación Internacional del Espacio. Luego, en 2007, pasé directamente con la NASA.

¿Cómo es un día de un ingeniero de la NASA?

-Todos los días son diferentes. Hay muchos problemas que necesitamos resolver, muchas cosas técnicas que pasan y se necesitan tomar decisiones para avanzar en los proyectos que tenemos. Eso es lo que me encanta de este trabajo, que cada día es un reto. Ahora mismo, estamos trabajamos entre casa y el Centro Espacial por la pandemia. Por supuesto, nos hemos atrasado por el virus, pero cada día estamos más enfocados en lograr nuestra misión de construir un nuevo cohete para que podamos volver a explorar la Luna.

¿Qué tan difícil es entrar a la NASA? ¿Hay muchos latinos en ella? ¿Y mujeres?

-Sí, contrario a lo que se piensa, hay muchos latinos y mujeres en la NASA. Yo, por ejemplo, trabajo con tres colombianas, de Cali y Medellín. Todas estuvimos en el sitio y momento perfecto para encontrar la oportunidad. Para entrar a la NASA hay que trabajar muy duro, quizás el camino más sencillo es primero presentarse en cualquiera de las compañías que ayudan en NASA, o conseguir una pasantía y desarrollar un buen trabajo para que te dejen... Para trabajar directamente con NASA hay que ser ciudadano americano y cumplir otra cantidad de requisitos.

¿Qué significa ser astronauta? ¿Cuáles son las competencias que debe tener un astronauta?

-Para empezar, debo decir que es muy difícil ser astronauta. La NASA busca personas superinteligentes, físicamente muy bien entrenadas, solucionadores de problemas -en el espacio nadie te los resuelve-. Los astronautas tienen diversas funciones dentro de la nave. Pueden operar, pilotear o ser parte de la tripulación de la nave espacial y encargarse de la alimentación de los demás, la limpieza, entre otros. También hay científicos, que son los que hacen experimentos e investigaciones en el espacio.

¿Cuáles son los riesgos de un astronauta?

-Hay muchos peligros. Nuestro cuerpo no está diseñado para ir al espacio, sino para estar en la Tierra. Se generan problemas con la circulación de la sangre, puedes llegar a tener problemas de visión, perder musculatura y, los que son más catastróficos, que el cohete se afecte y se averíe. Pero justamente esa es nuestra misión, que las naves sean seguras para toda la tripulación.

¿Es real lo que vemos en las películas que se desarrollan en el espacio?

-Amo las películas de ciencia, hay algunas que hasta nos han dado buenas ideas para desarrollar proyectos en la NASA.

¿Has estado en el espacio?

-Me encantaría. He aplicado cuatro veces para ir, pero no se ha dado la oportunidad. Mi misión es en tierra. Mi equipo y yo estamos armando el cohete que irá nuevamente a la Luna, luego de 51 años. Nuestra responsabilidad es armarlo, probarlo y dejarlo listo para que puedan lanzarlo desde Florida. Esperamos que a finales de este año podamos enviarlo.

¿Por qué el interés de querer regresar a la Luna o a Marte?

-Exploración. Nuestra misión es descubrir si los seres humanos podríamos eventualmente vivir fuera de la Tierra o descubrir elementos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. ¡Imagínate lo que sería si en Marte encontráramos algo que nos permitiera generar energía sin contaminación, o algo que cure el cáncer... o el COVID!”.

¿Crees que en algún momento los seres humanos necesitaremos cambiar de planeta?

-Sí. Los recursos en la Tierra se acabarán y es por ello que necesitamos seguir explorando el universo, para analizar esas posibilidades de vida en otros planetas.

¿Qué extrañas de Cartagena?

-Tengo más de 7 años sin visitar Cartagena. Definitivamente, lo que más extraño es mi familia que aún vive allá y la comida, que es absolutamente exquisita.