“Finalmente liquidamos el contrato y la idea es hacer uno nuevo. La voy a recontratar”. Esa fue la afirmación del alcalde William Dau sobre la contratación de Cynthia Pérez, Primera Dama de Cartagena, el cual ha estado en el ojo del huracán.

Como se recordará, luego de que la Contraloría abriera una investigación a la contratación de Pérez, la intención del alcalde ha sido demostrar la transparencia en todos los procesos, por eso, en el transcurso del día, decidió dar por liquidado el mencionado contrato.

El Distrito tomó la decisión de modificar los honorarios de la primera Dama de $7 millones a $2.2 millones, tal como el ente investigador lo había indicado en un principio. Además, comunicó que reintegrará el monto que según la Contraloría fue pagado “en exceso” a la Primera Dama, correspondiente a $33.600.000 ($4.800.000 por cada mes).

¿Por qué cambió el contrato?

El proceso de responsabilidad fiscal por el caso de Cynthia Pérez se remonta a una queja presentada por el veedor ciudadano Wilmer Sánchez, quien solicitó la intervención del ente de control ante un posible detrimento patrimonial derivado del contrato de prestación de servicios de la Primera Dama, por valor de $7 millones.

La Contraloría comenzó a investigar y finalmente decidió abrir el juicio tras encontrar que las funciones de Pérez Amador no correspondían a un contrato del valor que tenía.

Nuevo contrato

En medio del proceso, el alcalde Dau ha señalado en numerosas ocasiones que Cynthia es la persona de mayor confianza en todo su gabinete, por lo tanto su presencia en la administración es fundamental y la recontratará.

Pérez tendrá un nuevo contrato por $2.2 millones y continuará estando presente en la administración del alcalde.

En el pasado, Cynthia afirmó a este medio que todo el asunto se trató de una persecución política para desestabilizar la administración.



“Desde que empezamos este gobierno todos los ojos están puestos en mi gestión, por ser la persona de más confianza del alcalde. Él lo ha manifestado más de una vez. Es una jugada para intentar desestabilizar el gobierno”, comentó.

Añadió que su principal motivación no es el dinero, sino el servicio a la comunidad. “Dios me puso en esta posición para empoderar a mi gente, cerrar la brecha de esas dos cartagenas que tanto me duelen”.