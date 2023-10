¡Su vida depende de un medicamento! Paciente oncológico pide ayuda al Invima

“He tratado de comunicarme con Invima, pero no contestan los teléfonos, necesitamos con urgencia del aval para poder ingresar el medicamento al país. Una vez lo tengamos, solicitamos que las entidades pertinentes ayuden a gestionar la firma de algún médico oncólogo del país donde se vaya a comprar para que prescriba la formula que tenemos”, expresó Cindy Carmona, esposa del paciente.

Roger Salazar es un paciente oncológico a quien se le realizó un transplante halógeno hace un mes, pero el cuerpo no lo aceptó, por lo que padece distintas dificultades, como la inflamación del rostro. Se encuentra hospitalizado en la clínica Somer de Rionegro (Antioquia); lo atacó un virus que lo está debilitando y bajándole las defensas, ocasionándole una hemorragia tipo 2 por medio de la orina.

Según el decreto N° 0481 de 2004 del Ministerio de Protección Social, un medicamento vital no disponible, es un medicamento indispensable e irremplazable para salvaguardar la vida o aliviar el sufrimiento de un paciente o un grupo de pacientes y que por condiciones de baja rentabilidad en su comercialización no se encuentra disponible en el país o las cantidades no son suficientes. Le puede interesar: Investigan a minsalud y a exministra Corcho por escasez de medicamentos