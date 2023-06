“Si Sebastián Viera fuera titular terminaría contrato”: Bolillo Gómez

“La verdad de Sebastián es una situación no sólo del técnico, hubo muchas reuniones buscando situaciones y me parece que, si él no estaba jugando y lo estaba haciendo Jefersson Martínez, su salida se veía venir porque él también hablaba de que se sentía un poquito cansado. Nosotros optamos la decisión de que no era bueno estar con Sebastián en situación de banco. Yo no lo veo bien en el banco”. Con estas palabras inició este sábado el diálogo que sostuvo Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, sobre la determinación de Junior de rescindir el contrato de Mario Sebastián Viera, cuando aún le restaban seis meses para que cumpliera con lo pactado. Lea: Hinchas llegan a respaldar a Viera y él salió a saludarlos a la vía pública Bolillo Gómez lo definió como “una persona que dio muchas cosas aquí en Junior, un gran profesional. Un futbolista extraordinario, con muchos títulos, entonces no merece tampoco terminar su carrera en un banco, sabiendo que siempre fue titular. No era cómodo para él ni cómodo para nosotros tener a Sebastián ahí. Entonces el presidente y la gente que estuvimos reunidas llegamos a la conclusión de que se le iba a informar de que no iba ser tenido en cuenta, porque pensamos que ya ha cumplido un ciclo y que no era bueno tenerlo en el banco”. Manifestó que le propuso al máximo dirigente del club, Fuad Char Abdala acompañarlo para darle la noticia de su continuidad al uruguayo, “pero me dijo que no, que él lo iba a hablar. Seguramente porque tienen una buena amistad, una buena relación, una buena admiración, como la tenemos todos, entonces, él le aclaró esto y así fue la salida de Sebastián. Esto es cuestión de ciclos cumplidos”.

Cuando se le interrogó sobre las apreciaciones que tienen los hinchas y algunos periodistas, en el sentido de que el guardameta uruguayo se le dio una salida por la puerta de atrás Bolillo Gómez respondió diciendo que “uno sale por la puerta de atrás cuando nadie sabe, cuando nadie se da cuenta. Él no salió por la puerta de atrás porque todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo habló de sus méritos y de sus triunfos, muy bien ganado, porque es un gran profesional, entonces, no salió por la puerta de atrás. No salió calladito, todo el mundo salió a hablar de lo grande que es Sebastián, de lo teso que fue Sebastián en Junior, que fue muy importante en el Junior”. Recordó que de Junior salieron grandes arqueros como Lorenzo Carrabs y Juan Carlos Delménico, “¿Quién dijo que salieron por la puerta de atrás? ¿Salir por la puerta de atrás qué es? ¿Por qué no se le hizo un homenaje? Pero es que no se le puede hacer mañana un homenaje. Los directivos de Junior tienen pensado hacer un homenaje a Sebastián, le van hacer una despedida, pero no se le puede hacer de la noche a la mañana. Aclaremos eso: no salió por la puerta de atrás. Uno como técnico tiene que decir cosas, pero no salió por la puerta de atrás”. Siga leyendo: Juanfer Quintero confirma que está bien y que seguirá en Junior Destacó que toda Barranquilla está hablando bien de Sebastián Viera. “Nosotros también hablamos bien de Sebastián. Es un gran profesional, un hombre con muchos títulos. Y de Junior también salió mucha gente con muchos títulos, pero también salieron. Aquí hay un ídolo grande como Víctor Danilo Pacheco, otro como Carlos Valderrama, los arqueros que salieron. Julio Comesaña es el técnico más ganador de Junior. ¿Quién habla que salió por la puerta de atrás?”.

Édgar 'Panzer' Carvajal y Hernán Bolillo Gómez, durante la rueda de prensa de este sábado.//Juan Manuel Cantillo-El Universal.