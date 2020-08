Raptors, Clippers, Nuggets y Celtics pegan primero en los Playoffs de la NBN

Fred VanVleet encestó 30 puntos y comandó la certera ofensiva a larga distancia de Toronto y los campeones defensores Raptors dominaron 134-110 a los Nets de Brooklyn en el primer juego de su serie de playoffs.

VanVleet encestó ocho de 10 intentos de triple y los Raptors conectaron 22 de 44 tiros de tres puntos de manera colectiva. VanVleet también sumó 11 asistencias y una sola pérdida de balón, para convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia con al menos 30 puntos y 10 asistencias.

En la jornada del lunes los Nuggets se impusieron 135-125 al Jazz, pese a los 57 puntos de Dónovan Michael de Utah.

La combinación del alero Jayson Tatum y el escolta Jaylen Brown dieron 61 puntos a los Celtics de Boston que vencieron 109-101 a los Sixers de Filadelfia, en el partido inaugural de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que disputan al mejor de siete (1-0).

Y en el último juego del día los Clippers, liderados por Kawy Leonard con 29 puntos, vencieron 118-110 a los Mavericks de Dallas.

El marte se disputa la segunda jornada con los partidos: Magic vs. Bucks (12:30 p. m.); Heat vs. Pacers (3 p. m.); Thunder vs. Rockets (5:30 p. m.) y Trail Blazers ante Lakers (8 p. m.).