Los datos de seguridad y eficacia de esta vacuna ya fueron publicados en The New England Journal of Medicine, la revista médica más reconocida de Estados Unidos. De hecho, la vacuna ya cuenta con la autorización de uso de emergencia de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA), de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la OMS.

VACUNA DE JANSSEN:

La vacuna de Janssen, de la que Colombia compró nueve millones, es de única dosis, por lo que cubrirá a nueve millones de personas en el país. Este biológico, que puede almacenarse a una temperatura de entre dos y ocho grados, utiliza una tecnología de adenovirus recombinante.

El biológico de Janssen, farmacéutica de Johnson & Johnson, utiliza una versión modificada del adenovirus 26, causante del resfriado común, para producir un trozo de la proteína del COVID-19, que induce la respuesta inmune del cuerpo.

Johnson & Johnson publicó el viernes los resultados de la fase tres de pruebas, aunque aún deben ser revisados por pares y publicados por una revista científica.

El estudio de Johnson incluyó a 43.783 participantes en distintos países: 44% de los participantes se ubican en Estados Unidos (19.302 participantes), 41% en América Central y del Sur: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú (17.905 participantes) y el 15% en Sudáfrica (6.576 participantes).

La vacuna tuvo una eficacia del 66% para prevenir la infección por COVID-19 28 días después de la vacunación, y una eficacia del 85% para prevenir la aparición de formas graves del COVID-19 28 días después de la vacunación.

La eficacia presentó variaciones: En Estados Unidos, la eficacia de la vacuna fue del 72%, en América Latina del 66%, mientras que en Sudáfrica la eficacia fue del 57%.

Según la compañía, la vacuna fue bien tolerada y los eventos adversos fueron mayores en el grupo del placebo. Las tasas de fiebre en general fueron del 9% y del 0,2% en fiebre de grado tres. No hubo casos de anafilaxia, es decir, de reacción alérgica aguda.

Ahora, según informó la compañía, solicitarán la autorización de uso de emergencia a la FDA a comienzos de este mes de febrero.

VACUNA DE MODERNA:

La vacuna de Moderna fue una de las más recientes compras cerradas por el Gobierno Nacional. De este biológico, el país adquirió diez millones de dosis para cinco millones de colombianos.

La de Moderna es una vacuna de ARN mensajero, al igual que la de Pfizer, que también requiere de dos dosis de aplicación con un tiempo de 28 días entre cada una. Cada dosis es de 0,5 mililitros aplicable por vía intramuscular.

Esta vacuna puede conservarse a una temperatura de -20 grados por un periodo de seis meses y a una temperatura de entre dos y ocho grados durante 30 días.

El biológico, que ya cuenta con la aprobación de la FDA y de la EMA, fue probado en 30.420 voluntarios mayores de 18 años en 99 centros de Estados Unidos, en los que la mitad recibió la vacuna y la otra mitad, un placebo.

De acuerdo con los datos publicados en la revista The New England Journal of Medicine, la vacuna tuvo una eficacia del 94,1% para prevenir la enfermedad por COVID-19, incluida su manifestación grave. En el grupo del placebo hubo 185 casos de COVID-19 y solo 11 en el grupo de la vacuna. No se reportaron casos graves de COVID en el grupo que recibió el biológico.

Además, en términos de seguridad, solo se identificaron reacciones transitorias locales. El principal evento fue dolor después de la inyección, de nivel uno o dos de gravedad y de duración de 2,6 a 3,2 días después de cada dosis de la vacuna. Las reacciones más comunes fueron enrojecimiento, endurecimiento del tejido o dolor al palpar. Además, en el grupo de vacuna los eventos más comunes fueron fatiga (1,5%) y dolor de cabeza (1,4%).

Pese a fecha de vacunación, continúa polarización en el país por el tema

VACUNA DE SINOVAC:

Colombia recibirá 2.5 millones de dosis de la vacuna china Sinovac, que servirán para inmunizar a 1.250.000 personas en el país. Esta vacuna de virus inactivado requiere de dos dosis con 28 días de diferencia. En cada dosis se aplican 0,5 mililitros del biológico contra el COVID-19.

Además, la vacuna también se puede almacenar a una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados.

Los datos de eficiencia de la fase tres, que se llevó a cabo en Brasil, Chile, Indonesia y Turquía, todavía no se conocen formalmente. Los resultados publicados en la revista The Lancet corresponden a los estudios de fase uno y dos en la que participaron alrededor de 743 personas.

En la fase tres, según han indicado Turquía e Indonesia, la vacuna mostró una eficacia del 91,25% y del 65,3%, respectivamente. Pero en Brasil, que había reportado inicialmente una eficacia del 78%, hace unos días los investigadores afirmaron que la eficacia general sería del 50,38%.

Sin embargo, el Instituto Butantan, que adelanta los estudios en Brasil, también informó que la vacuna tuvo una eficacia del 78% para prevención de casos leves y del 100% para casos moderados o severos del virus.