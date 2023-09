¿No le alcanza el tiempo? 8 consejos para ser más productivo

4. Utiliza la técnica Pomodoro: esta técnica consiste en trabajar durante 25 minutos de manera concentrada y luego tomar un descanso de 5 minutos. Repite este ciclo varias veces. Ayuda a mantener la concentración y aumenta la productividad. Además, te ayudará a trabajar por bloques, lo que hará no solo que te organices mejor sino que dediques tu atención plena en un lapso estipulado.

5. Aprende a decir no: no sobrecargues tu agenda con compromisos innecesarios. Aprende a decir no a actividades que no contribuyan a tus metas o que te agoten innecesariamente, recuerda que al final del día eres tú quien decide qué es conveniente y qué no, teniendo en cuenta las metas que te hayas establecido.

6. Delega tareas: si tienes la oportunidad, delega responsabilidades a otras personas. Delegar no solo libera tu carga de trabajo, sino que también permite que otros desarrollen sus habilidades y potencien el trabajo en equipo.

7. Prioriza tareas: utiliza la matriz de Eisenhower para distinguir entre lo importante y lo urgente. Concéntrate en las tareas importantes y evita la procrastinación, así podrás haber evacuado un cúmulo de actividades pendientes en menos tiempo.

8. Establece rutinas: tener una rutina diaria puede ayudarte a crear hábitos productivos. Establece horarios para el trabajo, el ejercicio, el descanso y el tiempo de ocio; esto puedes hacerlo a primera hora de la mañana, un buen momento para tener claridad de las cosas que harás durante el día.