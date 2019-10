“Meibrys Viloria es amable y muy humilde”: Duban Del Río

Nuestros Grandes Ligas, que son el espejo de los peloteros colombianos que vienen atrás, siguen regalando sonrisas.

El turno ahora fue para el joven turbaquero Duban Del Río, ganador de la camiseta de Meibrys Viloria, el receptor de los Royals de Kansas City en el mejor béisbol del mundo.

Viloria atendió el llamado de la página de facebook Béisbol Al 100%, del periodista cartagenero, Mauricio Puello, radicado en Houston (Texas), para regalar una camiseta original y entregarla él mismo al ganador de un concurso.

Meibrys, quien debutó este año en el béisbol de las Grandes Ligas, entiende perfectamente el papel que juega para los menores que sueñan llegar a la Gran Carpa como él.

Duban, quien ganó el concurso de Béisbol Al 100%, dijo que “Para mí fue una emoción enorme, fue una sensación única, Meibrys Viloria me trató como si me conociera desde hace rato, es una gran persona, es amable y humilde, la mamá es muy amorosa, en su familia todos son muy buenas personas”.

El joven aseguró que es un enamorado del béisbol. “Veo los partidos de Meibrys, estoy pendiente mucho de los colombianos que están en las Grandes Ligas, son peloteros que admiro muchísimo”.

Duban no olvidará nunca el encuentro con uno de sus ídolos. “Me recibió con una enorme sonrisa, fue muy especial para mí, aún no me la creo”.

Viloria goza de unas cortas vacaciones en su natal Cartagena.