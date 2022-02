Alexandra Colorado, la ganadora del reality musical A Otro Nivel con una conmovedora interpretación de ‘El Triste’, de José José, cumplió muchos sueños con el premio en efectivo, pero quiere seguir adelante como exponente de un nuevo género, fusión del pop y la música popular, que escuchaba desde niña con su madre, en su natal Cartago, Valle.

Ahora presenta ‘Aprendí a quererme’, una canción que compuso junto a Simón Escobar, Ricardo Jara y Cristian Álvarez. Lea aquí: Lady Noriega llega a “jugarse su mejor carta” en Masterchef 2022

¿Qué la llevó a reflexionar en una canción sobre el amor propio?

Han existido muchas situaciones que en el transcurso de la vida nos enseñan a querernos, cosas como enamorarnos de alguien que no debíamos, que no nos valoró lo suficiente, caernos de esa nube y caer al punto de perdernos a nosotros mismos, hace que después de eso uno aprenda a valorarse, a tener el concepto de merecimiento de una manera más sólida; y no solamente en el amor, puede ser un trabajo en el que no nos valoraron lo suficiente, un proyecto que no se dio, un amigo o amiga al que le entregaste mucho y te das cuenta de que no era una amistad recíproca, muchas cosas en las que uno pierde el tiempo. Y se da cuenta uno de que amarse uno mismo es el primer paso para estar bien con el universo.

¿Por qué llamarse La Colorado?

Todo el mundo me conocía como Alexandra Colorado, pero justamente ahora queremos proyectar una artista imponente, que sabe qué quiere hacer en la vida, que sabe lo que se merece, que lucha por sus sueños incansablemente. La Colorado suena a una mujer poderosa, que quiere tomarse el mundo.

¿Seguir el camino de la música popular obedece a sus raíces musicales adquiridas en Cartago?

Sí, yo crecí en un pueblo donde solamente escuchábamos música popular, rancheras, esa es mi raíz cultural, uno de los exponentes a los que seguí desde niña fue a Vicente Fernández, veía sus películas, escuchaba sus canciones, las de Antonio Aguilar; escuchaba a Pedro Fernández, a Alejandro Fernández, y a cantantes de música popular en Colombia. Quiero combinar este género con lo que adquirí a partir de mis 15 años, el pop, la música anglo, la R&B, y darle paso a un nuevo género, la combinación del pop y la música popular: Pop-pular. Le puede interesar: Suspendieron grabaciones de novela de Pipe Bueno, ¿qué pasó?

¿Cómo fue el trabajo con el multi nominado a los Grammy Latinos, Georgy Parra, de Salvaje Music?

Excelente, todo el que se está abriendo camino en la música regional colombiana, quiere trabajar con un hombre como él, por su profesionalismo, creatividad, su generosidad.

También es garantía trabajar con Carlos Taboada, ganador de varios Latin Grammy por el álbum Compadres (Andrés Cepeda y Fonseca...

Así es. Lo conozco desde que estuvo en La Voz Colombia, y siempre fue uno de los productores con los que quise trabajar y se nos dio la oportunidad gracias a mi mánager. Es el productor de ‘Adicta al dolor’ de Marbelle, un gran éxito. Estoy muy bien rodeada, de gente muy profesional.

¿Qué beneficios le trajo el ganar el reality de A Otro Nivel?

Ganarse un reality como este es algo espectacular, muchos sueños se materializaron, como comprar mi casa, hacer unas inversiones, pero esas cosas pasan y uno debe seguir adelante, hay que abrirse camino y apostarle a nuevas oportunidades. La vida me ha cambiado para bien, se han abierto muchísimas puertas, ha llegado mucha gente queriendo apoyarme, creyendo en La Colorado; es un esfuerzo en conjunto, estoy muy orgullosa de lo que está pasando. Y esperamos que la gente nos acompañe.

¿Qué la motiva siempre a seguir, a pesar de las dificultades?

En el camino uno a veces se desanima un poco porque siente que las cosas no van bien, se cansa de lo mismo, de tocar puertas y que se las cierren, pero me impulsa sentir que tengo un propósito con este don de cantar que Dios me dio, igualmente mis dos polos a tierra, los amores de mi vida, mi madre y mi hija. Por ellos siempre quiero ser siempre mejor.

“A partir de este lanzamiento nos vamos a dedicar a este género de música popular, nacional, que es una mezcla de pop y popular, viene muchísima música”. Lea también: Actor de bionovela de Arelys Henao se rebusca con bus escolar

“Queremos contar historias de manera diferente. Claro que vamos a hablar de despecho, de desamor, queremos regalarles historias desde nuestra experiencia personal, real, que les aporten en sus vidas, que conozcan el valor de amarse, de ser amigos”, dice La Colorado.