“Fui criada por una tía. Cuando tenía 14 años, sufrí un accidente: me caí de un caballo y el golpe me afectó la columna y el tórax. Me hicieron cirugías, me estaban realizando terapias; estaba emocionada porque ya empezaba a caminar, pero una terapia mal hecha me produjo una luxación de cadera y quedé en silla de ruedas”, recuerda.

Ana del Carmen Guevara es una mujer de 48 años que nació en el municipio de Rosas, vereda Loma Grande, el 15 de julio de 1971 y hoy vive en Popayán (Cauca), en el barrio Ortigal. Desde sus 14 años, esta valerosa mujer padece una discapacidad producto de un accidente, ¡ni siquiera las dificultades físicas no le impidieron en salir adelante! (Lea: Mujeres alistan marcha para este 8 de marzo en Cartagena)

Anita contó que desde muy niña se interesó en realizar manualidades y ayudar a su tía. Cuando fue creciendo, perfeccionó lo que considera “un don de Dios”. Todo lo que se propone lo hace con amor.

“Soy artesana, fabrico bolsos, mochilas, manillas en mostacilla, además, vendo productos de catálogo. Desde niña siempre me gustó lo del tejido. Mi tía fue la encargada de enseñarme lo básico, con disciplina, cursos e internet. Siempre me ha gustado estar actualizada y con las ganas de aprender cada día más. Esta labor, además de desestresarme, me genera ingresos, así que es muy buena”, agregó.

Esta mujer considera que lo triste de su hermosa labor es que muchas personas no la valoran: “El trabajo artesanal está desvalorizado, pero gracias a Dios este es mi sustento cada día. Soy una persona que trabaja y se esfuerza para no depender de nadie. Pienso que tener una discapacidad no es una limitación sino un nuevo reto en la vida”.