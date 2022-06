La inspiradora historia de una víctima de la violencia en Bolívar

“Me contaron que mi papá era un hombre con comodidades, pero acosado por la guerrilla de las Farc. Si ellos llegaban, él tenía que atenderlos, y si no llegaban, lo hacía otro grupo -las Autodefensas- y también tenía que atenderlos. No tenía cómo defenderse. Como estos grupos eran muy celosos, “sapearon” a mi papá y lo mataron. No lo recuerdo”, dijo Adela.

“A los 18 años, me fui de mi casa para Venezuela huyendo de un desamor. Mi novio de toda la vida se iba a casar con una futura doctora, él estaba estudiando y trabajaba con la Alcaldía. Resulta que en Venezuela unos familiares dijeron que no había capacidad para mí y me ofrecieron vivir en una invasión”, contó.

La vida de Adela mejoró. La apadrinó una peruana, dueña del local, que le proveía comida típica de su país de origen. Luego se fijó la meta de estudiar Medicina, pero el semestre era muy caro, así que se regresó a Cartagena a estudiar Auxiliar de Enfermería en el Instituto Comfamiliar. Al regresar a Barranco de Loba, trabajó un año y ahorró para seguir estudiando.

De regreso al pasado

Aquel novio con el que inició una relación de cuatro años desde que tenía 14, y por quien huyó a Venezuela, volvió a aparecer en su vida. “Yo decía que no quería otro hombre si no a él, pero estaba casado y con un hijo, respeté esa parte, confiando en que Dios me iba a responder un día y comencé a orar por él. Lo esperé 10 años y hoy estamos conviviendo”, cuenta. El perdón de Adela hacia su pareja tenía un propósito: un aborto provocado. Le puede interesar: Procuraduría busca fortalecer lucha contra violencia de género

“Él decía que lo mejor era no tenerlo para no dañarme la vida, pero me la dañó. Me veía en una encrucijada por mis condiciones de vida y dije que sí”, y continuó: “Un aborto es lo más horrible que le puede pasar a una mujer, es ver cómo a los tres meses de embarazo el feto aún pequeño...”, llora sin poder continuar... “Eso me marcó”.