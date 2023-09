La fuerte ofensa de Karen Sevillano a Señorita Medellín

La narración de la influencer Karen Sevillano en el video de la señorita Medellín, Valeria Giraldo, desfilando en traje de gala, tiene a los internautas activos comentando lo sucedido. Lea aquí: Video: ¡Qué fuerte! Karen Sevillano se cayó en Miss Universo Colombia

La creadora de contenido es tendencia en X, antes Twitter, por sus declaraciones: “Ese vestido transparente, la Medellín me lo presta porque me lo presta, ay me encanta, la Medellín está arrecha, está que arde, está putica. Ay la Medellín está muy arrecha, me gustó la Medellín, prostitutica...”.