José Crismatt: “Ver debutar a mi hijo en las Grandes Ligas fue lo máximo”

Hay momentos en la vida que nunca podrán ser borrados de la mente. Y para José Crismatt, el debut en las Grandes Ligas de su hijo Nabil (25 años) con los Cardenales de San Luis es uno de ellos.

A José Crismatt se le observó en un video en redes sociales haciendo fuerza por su hijo en el momento del debut. “Papito métele el curvón ese que tú tiras para que veas como lo ponchas”. Y diez segundos después dijo: “Lo ponchó carajoooo”.

Se siente feliz, orgulloso de Nabil, quien lanza a la derecha, tiene gran calidad y un promisorio futuro.

“Después de tantos años para mí fue de gran satisfacción ver debutar a mi hijo en las Grandes Ligas. Fue lo máximo. No me cabía la alegría en mi cuerpo, sentí una emoción grande, no hay palabras para explicar ese momento. Los sueños de los hijos sí pueden ser transformados en realidad ”, dijo don José, quien vivió el día más feliz de su vida.

El jefe de los Crimatt, una familia barranquillera, vio atento ese séptimo episodio en donde su hijo tuvo un buen accionar con los Cardenales y se convirtió en el colombiano número 26 en la historia de la Gran Carpa.

“Hoy recuerdo que Nabil siempre le gustó el deporte y no era el mejor, pero él fue creciendo física, mental y técnicamente en el béisbol. Soy un agradecido con Dios de estar en esa lista de padres colombianos que ven llegar a su hijo a las Grandes Ligas. Antes era prácticamente llegar un colombiano a las Grandes Ligas era imposible”.