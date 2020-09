Un doble homicidio está siendo investigado por la Policía, en un hecho que sucedió, según lo dan a conocer medios de comunicación del Sur de Bolívar, en zona rural del Distrito de Mompox.

Este suceso el cual se habría registrado el martes por la tarde, no ha sido confirmado por ninguna autoridad hasta el momento. Desde la oficina de prensa del Comando de Policía de Bolívar dicen no tener ninguna información al respecto; desde la estación de Policía de Mompox se informó que ellos no están autorizados para dar declaraciones y el alcalde de la población, Guillermo Santos, dijo que también está a la espera de una información oficial.

Sin embargo, en las versiones que dan a conocer estos portales de noticias, es que el hecho ocurrió en la vía que comunica a los corregimientos de San Ignacio y Santa Cruz, en donde campesinos de la zona hallaron los cuerpos de dos personas, los cuales fueron dejados sobre un jarillón, cerca de esta última población, a eso de las 3 de la tarde del martes. Al parecer las víctimas son nativas de la última población antes mencionada.

Hasta ahora las informaciones dan cuenta de que estas personas fueron identificadas como Marlon Pérez, de 28 años, conocido en la zona como ‘el Topo’; y ‘el Coco’, quien responde al nombre de Jefry Ávila Rodelo, de 30 años. Se dice que estas personas se movilizaban por esa vía cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes sin mediar palabras les dispararon.

Dentro de la comunidad se comenta que una vez se escucharon los disparos, personas que viven relativamente cerca de los hechos, de inmediato se refugiaron en sus hogares, esperando que los asesinos se retiraran de ese lugar.

Una vez los sicarios se alejaron del sitio, algunas personas procedieron a auxiliarlos para llevarlos al hospital La Divina Misericordia de Mompox, pero los sujetos no alcanzaron al ser llevados, pues murieron en el camino.