Indios excluyen a Clevinger y Plesac por infringir protocolo

Los Indios de Cleveland no sólo colocaron a Mike Clevinger y Zach Plesac en cuarentena. Fueron más allá, al ordenar que abandonaran el equipo, sin anunciar una fecha para su regreso.

El club colocó a los dos abridores derechos en la lista de jugadores con restricciones, después de que ambos infringieron las reglas del equipo y los protocolos de las Grandes Ligas, al abandonar su hotel en Chicago el fin de semana y correr el riesgo de contraer el coronavirus.

“Esto duele”, dijo Terry Francona, manager de los Indios, quien volvió el martes tras una ausencia de una semana.

A su retorno, luego de atender un problema médico, el piloto se topó con que su equipo lidiaba con una situación interna que podría afectar su temporada.

“Lidiaremos con esto como lo hemos hecho siempre”, comentó Francona. “Nos preocupamos por los demás. Esto no significa que no estemos decepcionados o incluso disgustados con alguien en algunas ocasiones. Pero lo que me importa es mejorar esto”.