“Hay que evitar que un petardo prohíba llegar a la ruta de la paz”

Camilo González, negociador del Gobierno con el Emc.

Todo apunta a que será un proceso que se llevará a cabo en Colombia, aunque no se descarta que se puede celebrar alguna reunión en otro país pues incluso el Emc llegó a plantear que se hiciera en Noruega.

“Vamos a diseñar una metodología itinerante participativa desde el principio”, con una agenda que en todo momento “tenga una presencia de la gente de las comunidades, de los territorios”, añade.

“La paz total no es un decreto ni es tampoco decir que no se acaba todo tipo de violencia”, recuerda González, quien se muestra “optimista” con este proceso que acaba de empezar y en el que Colombia tiene las esperanzas puestas, especialmente los más azotados por un conflicto que no da tregua. (Lea aquí: Gustavo Petro achacó a las disidencias de las FARC por atentado en Cauca).