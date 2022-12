Fortalezas y oportunidades para el desarrollo de Cartagena

“Este primer foro después de la pandemia nos ha acercado mucho más a Cartagena. Necesitamos trabajar por todas esas familias vulnerables que tiene la ciudad; sin el sector privado es imposible, sin la unión de las empresas privadas no lo podemos hacer”, dijo Pareja. (También le puede interesar: En Bogotá se hablará del potencial empresarial de Cartagena)

“He argumentado que Cartagena debe ser de todos, pero no solo para ciertas cosas como algo turístico. Debe ser vista como una ciudad de inversión. Si nosotros no caemos en cuenta de lo que ha sucedido en la ciudad, lo cual ha causado unos contrastes, no vamos a poder potencializar a Cartagena”, dijo el dirigente gremial.

Indicó que los obstáculos que tiene la ciudad se deben transformar en oportunidades: “Los obstáculos para que Cartagena se dispare como potencia económica son desarrollo social, desarrollo de infraestructura y desarrollo institucional, que se deben fortalecer para convertirla en una sociedad de clase mundial”.