Fiestas de Independencia: 7 chismecitos del preludio de Canapote

Amores míos, volví. Me pica la lengua para revelar lo que me contó un pajarito en el preludio de Canapote, donde este año las candidatas representaron con sus atuendos a los pregones de las tradicionales vendedoras de frutas, alegría y agua de coco. Muy bellas las niñas. Lea aquí: En fotos: la Localidad 1 se llenó de color, música y tradición en su Preludio

Nena, yo sé que todas las candidatas estuvieron bellísimas y dándola toda, pero ellas saben que deben lucir impecables en todos los eventos. ¿Acaso a la niña de El Educador no le dio tiempo de arreglarse el cabello? Aquí no hay que dar papaya, mi amor, te aseguro que a la próxima te echaré flores. Un besito.

Eso sí, señores, celebró que este año las Fiestas de Independencia retomen su rumbo y se portó a la altura, pero, alcalde, a la próxima quédese otro ratico y no se vaya tan rápido. Les ‘decomisaron’ celulares

Mija, imagínate que al primer grupo de candidatas al Reinado de la Independencia, después de sentarse junto la tarima, le ‘decomisaron’ los celulares. No, no, no, mis niñas, tienen que dar el ejemplo, yo sé que son muy lindas y presumen sus atuendos en redes sociales, pero todo a su momento porque la gente tiene los ojos puestos en ustedes. Ya saben... despéguense del celular y disfruten del reinado.



¡Divina!