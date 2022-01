“Lo que yo creo era que estaba, tal vez, visitando a su exmujer, pues ella vive por esos lados”. Así lo deduce la madre de Miguel Ángel Mendoza Agualimpia, asesinado en la noche de ayer 4 de enero, en el sector Las Palmeritas, de Las Palmeras. Lea aquí: A balazos asesinan a un hombre en Las Palmeritas

Sostiene que su hijo no tenía problemas con nadie, ni nunca él le confesó tener alguna dificultad con alguna persona. “Él estaba conmigo en Zaragocilla, donde vivimos y me dijo que iba a salir a hacer una vuelta. No estoy segura si era que él había vuelto con la mamá de su hijo; el fin de año andaban juntos”, aseguró la mujer ayer en las afueras de Medicina Legal.

Sobre el hecho de cómo fue asesinado su hijo dice no saber nada, pues lo único que le dijeron era que estaba viendo jugar microfútbol a unos muchachos y llegó un tipo y le disparó. El fallecido trabajaba como mototaxista.

En el sector Las Palmeritas aseguraron que eran casi las 9 de la noche cuando un sujeto caminó entre los jóvenes que jugaban en la cancha del sector y los espectadores; ubicó a Mendoza Agualimpia, sacó el arma y le disparó. La víctima, a pesar de estar herido, alcanzó a escapar entre las mallas que protegen la cancha.

Una vez cayó al piso, dice un testigo, el pistolero lo buscó y lo volvió a impactar varias veces. Fue llevado a la Clínica Madre Bernarda, donde falleció.

El sicario caminó con el arma en la mano hasta donde estaba su compinche, quien lo esperaba en una moto, y escaparon juntos del lugar.