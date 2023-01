Este es el síndrome que padecen las mujeres que atraen hombres casados

Los “cachos” hoy son la comidilla de las redes sociales, y la vida íntima de Shakira es un claro ejemplo de ello. Los comentarios y memes de muchos cibernautas no dejan de circular.

Sin bien, todos en la vida hemos querido algo ajeno, un trabajo, una habilidad, el físico o el bien material de otra persona, este término está patentado como envidia sana y es válido... El problema es cuando algunas persona no tienen dominio de esto y comienzan a conspirar.

Este fenómeno activa una alarma cuando la persona no solo desea lo ajeno, sino que hace todo lo posible por conseguirlo.

¿Por qué se fijan en hombres casados?

El esquema radica en el deseo de aquello que no poseemos, que no es nuestro, y que es el primero de los preceptos que se cumplen en el síndrome de Fortunata. En estas personas se trata de lo siguiente: si en el plano de lo real no es mío sino de otra, cualquier aspiración de compromiso tiene que pasar por el filtro de la fantasía.