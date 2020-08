En el Oeste sólo falta un cupo por clasificar a los Playoffs

En la Conferencia Oeste de la NBA sólo falta un cupo para completar los ocho equipos que disputarán los Playoff por el título de esa conferencia.

Ya aseguraron el boleto Lakers, Clippers, Nuggets, Rockets, Thunder, Jazz y Mavericks,

Están luchando por entrar a ese selecto grupo Trail Blazers, Grizzlies, Suns y Spurs.

En la Conferencia Este todo está ‘cocinado’ pues ya están los ocho clasificados,

Se verán las caras en los Playoffs los Bucks, Raptors, Celtics, Heat, Pacers, 76ers, Nets y Magic.

El último lugar en los playoffs de la Conferencia Oeste se reducirá a un ‘play-in’ de fin de semana, donde el sembrado No. 9 tendrá que ganar dos juegos contra el sembrado No. 8 el sábado a las 2:30 p. m. y, si es necesario, el domingo a las 4:30 p. m. para llegar a la postemporada y asegurar un enfrentamiento de primera ronda con Los Ángeles Lakers, cabeza de serie número uno.

Los partidos clave de hoy que definirán todo en el Oeste son: Portland Trail Blazers vs. Brooklyn Nets (9 p. m.); Milwaukee Bucks vs. Memphis Grizzlies ( 4 p. m.); Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns (4 p. m.) y San Antonio Spurs vs. Utah Jazz (6:30 p. m.).