El mototaxista de TikTok: ¿qué ha sido de la vida de Sebastián Moreno?

A muy temprana edad descubrió que su sueño era estar en una tarima, en compañía de un público vibrante y entregando su cuerpo a la versatilidad de la música, que le insta cómo debe moverse, con qué velocidad y con qué ritmo. Tanto es así que algunas noches en las que tenía prohibido salir de casa, encontraba la manera de escaparse para ir a practicar en Afrocaribe, la primera escuela de baile que lo recibió y en la que aprendería que uno de los principios fundamentales del baile es aprender a soltarse, a permitir que la melodía despierte los sentidos. "Cuando yo bailo se me olvidan todos los problemas, hasta se me olvida quién soy", me dice entre risas, luego de contarme que cuando está enojado se encierra en un cuarto y le sube volumen a la música.

Pero el camino no le sería tan fácil, su mamá, preocupada por la incertidumbre de su futuro y el poco interés de su hijo en estudiar una carrera y ejercer una profesión, lo motivó a ingresar a Elyon Yireh para así estudiar la carrera de la que pronto se graduará y a la que, sin querer, le ha cogido cariño. Sabe que quiere dedicarse al baile, pero no descarta la posibilidad que le brinda el tener una carrera por si las cosas no llegasen a salir como él quisiera, aunque no es algo que ocupe mucho tiempo su mente.