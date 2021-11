“Nena, tú sí me encantas, nena, tú sí me gustas, como te delatas cuando me buscas el lado”, dice el coro de la canción ‘Tú sí’ de El Gerard y Gaby, dos artistas cartageneros que, dicen, la están “rompiendo” con su nueva propuesta musical que enamora a los cartageneros.

El nombre de Gaby se ha escuchado desde hace varios años. Es un joven del barrio Torices que durante casi toda su vida se ha dedicado a cantar, debido a que sus padres son músicos de profesión. (Lea también: Atentos Cartagena: El Blacky regresa con toda).

“Algunos creen que quienes vive de la música son muertos de hambre y no siempre es así. Mis padres a punta de presentaciones y conciertos me sacaron adelante”, dijo orgulloso.

Como bien lo aclaró el artistas, sus padres le han brindado apoyo sobre todo a inicios del 2012, cuando empieza su vida artística. Además dijo que sus papás se sienten felices de seguir el legado del canto, y recalca que ellos “han sido mis mejores maestros y mis fans número uno”.