La preparación

Para conocer todo sobre este producto, llegué hasta el sitio de trabajo de Carmen: su casa, la cual está ubicada en la segunda calle del barrio El Ceibal. Son las 3 de la tarde del viernes 5 de noviembre. Me recibe con mucho cariño y me invita a pasar a su vivienda. Recorremos todo el pasillo hasta llegar al patio, donde en un amplio quiosco de palma tiene instalado un exprimidor, un molino y un horno artesanal, sus herramientas de trabajo.

¿A qué hora te levantas para hacer todo este proceso?, le pregunto, y responde que su rutina diaria es levantarse a las 3 de la madrugada y terminar su trabajo a las 4 de la tarde.

“En este arte debo ser cuidadosa, no podemos descuidarnos porque se quema y no sirve. Lo otro a tener en cuenta, es que el hecho de estar al pie de un horno por más de cuatro horas es pesado, eso me obliga a tomar precauciones con mi salud, ya que no puedo mojarme, porque me puede afectar. Es un trabajo dispendioso. Solo lo preparo los lunes, miércoles y viernes. La gente viene y me encarga el producto con antelación”, explica Carmen, quien hace más de 350 tortillas, las cuales tienen un valor de $200 pesos.