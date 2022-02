Las mismas personas de las que se había rodeado lo llevaron a un ensayo de teatro y desde entonces sus protagónicos y demás papeles no pararon de llegar.

Es curioso que Luis Eduardo contara en su momento que cuando era muy joven su familia no quería que fuese actor, sino que eligiera una profesión “más estable”, como lo es la ingeniería, que incluso, empezó a estudiar en la Universidad Javeriana, sin embargo, radicarse en Bogotá donde no solo pasó frío y algunas necesidades debido a los pocos recursos económicos de su familia, sino que también padeció hambre pues fue su carisma el que lo ayudó a explorar sus habilidades sociales y de esa forma sus amigos y conocidos siempre lo invitaban a comer. Tiempo después, las mismas personas de las que se había rodeado lo llevaron a un ensayo de teatro y desde entonces sus protagónicos y demás papeles no pararon de llegar.

Hoy, Luis Eduardo Arango no solo lleva un bagaje bastante extenso en el mundo de la actuación, ahora también expondrá ante miles de colombianos sus talentos en la cocina.