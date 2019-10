Cartagenero viajará a España para torneo de ajedrez

El cartagenero David José Caballero se impuso en la categoría sub 14 del Primer Torneo de Ajedrez del Caribe, cuya clausura se realizó hace poco en Montería. Caballero por lograr el primer lugar se ganó el derecho de participar en un festival de este deporte en España.

“Siento una felicidad increíble de poder ir a España, es la primera vez que voy a salir del país. Pienso que el torneo es una buena preparación para los otros torneos que se hagan en Colombia”, dijo el deportista.

Seis campeones

No solo Caballero viajará a España, también lo harán los demás campeones de las otras categorías.

Es la caso de Aaron Valverde que se impuso en la categoría sub 6, así como Jarett Díaz en la sub 8. Los otros que empacarán maletas son Juan Cabiativa y Óscar Murillo, quienes se consagraron en la sub 14 y en la sub 17.

El Torneo de Ajedrez del Caribe, que fue organizado por la Fundación a la Rueda Rueda, reunió a varios ajedrecistas de diferentes ciudades del país. Fue un éxito.

“Para el próximo año se desarrollará el II Torneo de ajedrez del Caribe- 2020, en el que espera ampliar la cobertura a siete departamentos de la región caribe, incluyendo a La Guajira”, dijo Vivi Barguil, directora de la Fundación.