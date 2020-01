Cartagena Amarillo, líder sólido de la Copa Candelaria

Disputadas cuatro jornadas de la Copa Virgen de La Candelaria de Béisbol, Preinfantil e Infantil, el representativo de Cartagena Amarillo lidera en ambas categorías.

En Preinfantil, Cartagena Amarillo, quedó solo en la punta del certamen con un puntaje perfecto de cuatro victoria en fila india.

La última conquista de los Amarillos la lograron ayer en el estadio Mono Judas Araújo ante Sucre 10-0, que también marchaba invicto.

El otro triunfo local lo consiguió Cartagena Rojo ante Caribes de Córdoba 11 carreras por 2.

En el estadio de los Veteranos de Chambacú, Atlántico venció a Cartagena de Indias 11-8, en vibrante juego.

Con estos resultados las posiciones quedaron así: Cartagena Amarillo 4-0, Sucre 3-1, Cartagena Rojo 2-2, Atlántico 2-2 y Córdoba Caribes 0-4.

La programación de hoy en esta categoría es: estadio Mono Judas, 9 a. m., Caribes Córdoba vs. Cartagena de Indias;, Cartagena Amarillo vs. Cartagena Rojo. En el estadio Veteranos, 9 a. m. Atlántico vs. Sucre.

En Infantil la cosa está más reñida porque Cartagena Amarillo y Atlántico comparten el primer lugar con cuatro victorias sin derrotas.

Cartagena Amarillo se impuso ayer sobre San Onofre 13-5 en el estadio de los Veteranos. Atlántico le ganó a Santa Rosa 12-8; Sucre venció a Cartagena de Indias 4-1 y Cartagena Rojo a Caribes 11-2. Hoy, en el estadio Mano Judas, a las 11 a. m. San Onofre vs. Cartagena de Indias; Cartagena Rojo vs. Atlántico. En los Veteranos, 11 a. m. Santa Rosa vs. Cartagena Amarillo y Sucre vs. Córdoba.