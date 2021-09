Chambacú: un gran parqueadero de carros

A las nueve de la mañana Gabriel Gutiérrez, uno de los líderes del bloqueo amarillo en la India Catalina, expresó que no les harían nada, no se tomarían “las vías de hecho”. “Si los encontramos, solo los orillaremos y les pediremos que se retiren. Solo reclamamos nuestros derechos, no vamos a perseguir ni a generar ningún tipo de desorden o actividad delictiva”.

Sin embargo, una media hora después, en la glorieta de la entrada de Bocagrande, donde se concentró uno de los principales cierres del paro, hubo varios inconvenientes y momentos de tensión. Cerca de veinte taxis sitiaron la entrada. Los conductores se guarecían en la sombra debajo de los árboles, y solo reaccionaban y corrían al sol cuando veía un carro particular recogiendo o dejando pasajeros.

Uno de estos conductores privados les gritó a los taxistas que “retener un carro es ilegal. Es un bien privado y, por tal motivo, puedo montar al que quiera y nadie puede amedrentar ni bloquearme”. Las tensiones en este sector estuvieron a punto de llegar a los golpes entre manifestantes y conductores de carros particulares en medio del pavor de pasajeros, todos ellos foráneos. Las confrontaciones obligaron a la intervención de la Policía Nacional, agentes de tránsito del Datt y de la personera distrital Carmen Elena de Caro para calmar los ánimos.