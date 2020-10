El mejor momento para hacerte un autoexamen es de 3 a 5 días después del comienzo del periodo, pues las mamas no están tan sensibles o con protuberancias en ese tiempo en su ciclo menstrual. Si llegaste a la menopausia, realízate el examen el mismo día todos los meses.

286 hombres estuvieron reportados en la CAC con la enfermedad, de los cuales 16 de estos casos se identificaron entre 2018 y 2019. 23 varones fallecieron en el país en ese mismo periodo como consecuencia de este tipo de cáncer.

Bolívar fue el segundo departamento con mayor proporción de casos nuevos reportados de cáncer de mama: tuvo 23,10 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y fue superado solo por Antioquia (con 26,70).

Leonor María Mosquera Mejía, 30 años.

Chibolo, Magdalena. Paciente Coosalud EPS.

Leonor fue diagnosticada hace cuatro años con cáncer en su seno izquierdo. Entonces, estaba lactando a su segundo hijo y, en uno de los autoexámenes que su mamá tanto le recomendaba, descubrió “una bolita” en su pecho. Los días pasaron y aquella bolita creció, por lo que Leonor consultó al médico. Cuando la diagnosticaron, se dieron cuenta de que el cáncer era agresivo y también de que estaba embarazada de su tercer hijo, así que le recomendaron interrumpir su embarazo. La decisión se dilató y cuando finalmente decidieron que sí había que interrumpirlo, ya Leonor tenía cinco meses de gestación, así que decidió tener a su bebé. Los médicos esperaron hasta poco más de seis meses y, el mismo día que le hicieron la cesárea, le extrajeron el tumor. Hoy Samuel, su bebé, tiene 4 años, el cáncer está controlado y ella espera por una reconstrucción del seno mientras le agradece a Coosalud por un trato, sobre todo, humano. Su mamá, diagnosticada dos años después de ella con cáncer de seno, murió hace un mes por esa enfermedad. Se llamaba Malvina Rosa... “Ella fue un ángel, sin su presencia no hubiera podido con esta enfermedad”, concluye.

Claudia Juliana Saavedra Celis, 38 años.

Bucaramanga. Paciente Coosalud EPS.

Un día a Claudia le regalaron un paso a paso del autoexamen de mama y ella lo puso en su baño. Después, vio el instructivo, decidió tocarse y sintió un bultito que ella describe como “una lentejita” a la que no le dio importancia. “Debe ser cualquier cosa, quizá será todavía por el periodo”, pensó, pero seis meses después la “lentejita” había crecido, por lo que finalmente decidió consultar al médico. Después de una mamografía, ecografías y otros exámenes, un oncólogo le diagnosticó cáncer y le dijo que quizá sería demasiado tarde: había tardado mucho en pedir ayuda. “Gracias a Dios no había metástasis y empezamos con quimioterapias para reducir el tumor antes de operar, me hicieron la cirugía en 2017”, recuerda Claudia, al tiempo que explica que su diagnóstico le sirvió para mejorar sus hábitos. Sigue en tratamiento y chequeándose constantemente, pero ahora está más tranquila y esperanzada. “A las personas que están pasando por esto, no se dejen llevar de la depresión. Uno siente temor a la muerte, pero es importante tener esperanza y apegarse al tratamiento”, asegura.