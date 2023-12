Berserk, un manga histórico y el peso de un amigo al cargar con ese legado

Cuando el dibujante japonés Kentaro Miura murió repentinamente, su amigo Kouji Mori nunca imaginó que tomaría las riendas de la obra maestra de su vida, ‘Berserk’, una serie de culto dentro del manga. “Lo hago por Miura. (...) Creo que se enfadaría si no”, cuenta en una entrevista con EFE.

"Sabes la historia de principio a fin. ¿Por qué no la sigues?', me diría. Creo que sería un problema que se enfadara conmigo por eso -ríe-. Es algo que sólo me ha contado a mí, así que las dudas sobre qué hacer eran muchas. Después de más de 30 años pidiéndome consejo, creo que tengo una responsabilidad hacia 'Berserk'", dice Mori.

‘Berserk’ se serializó en 1989 y está en la recta final. En septiembre se publicó en Japón el volumen 42, el primero sin Miura, que ya está en proceso de traducción para España, donde está previsto que se publique a lo largo de 2024, según confirma Panini.