Así se mueve el dólar este 3 de febrero en Colombia

Los futuros de acciones estadounidenses cayeron después de que las decepcionantes ganancias de Apple Inc., Amazon.com Inc. y Alphabet Inc, y los rendimientos del Tesoro mantuvieron la caída del jueves y un indicador del dólar se mantuvo estable.

Los inversionistas han estado aplaudiendo lo que perciben como diversos grados de sesgos moderados de los bancos centrales esta semana. El presidente Jerome Powell dijo el miércoles que la Reserva Federal había progresado en su batalla contra la inflación, pero las ganancias de las grandes tecnológicas revelaron grietas en la economía.

Los datos de nóminas que se conocerán más tarde pueden mostrar que el mercado laboral de EE. UU. se debilita, lo que complica la tarea de la Fed.