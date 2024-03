Apple, Google y Meta, bajo investigación por monopolios digitales

“Hoy hemos decidido investigar una serie de estos presuntos problemas de incumplimiento. Mientras desenterramos otros problemas, también atacaremos estos”, afirmó.

A las empresas les han ordenado guardar ciertos documentos a los que la comisión podrá acceder durante la investigación en curso o en futuras investigaciones, agregó.

Los reguladores investigan si Google y Apple están cumpliendo en su totalidad con las reglas de la ley que requieren que las empresas tecnológicas permitan a desarrolladores de aplicaciones dirigir a los usuarios a opciones más baratas disponibles en otras tiendas de apps. La comisión añadió que le preocupa que las dos empresas impongan “varias restricciones y limitaciones”, incluido el cobro recurrente de tarifas que impide que las apps promuevan ofertas libremente.

Google también se enfrenta a escrutinio por no cumplir con las cláusulas de la ley que impiden que gigantes tecnológicos den preferencia a sus propios servicios sobre los de sus rivales. La comisión señaló que le preocupa que las medidas de Google resulten en servicios de terceros listados en la página de resultados de Google no sean tratados “en una forma justa y no discriminatoria”. Lea aquí: ONU aprueba resolución para regular la inteligencia artificial en el mundo

Google dijo que ha hecho “cambios importantes” a la forma en que sus servicios operan en Europa para cumplir con la ley.

“Seguiremos defendiendo nuestra estrategia en los próximos meses”, dijo el director de competencia de Google, Oliver Bethell.