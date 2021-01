Angélica no es profeta en su tierra porque aquí todavía no han valorado su música, a diferencia de Europa, donde es considerada una de las mejores exponentes del pop latino y embajadora del folclor colombiano en el exterior.

En Cartagena

La música la lleva en la sangre y por años ha exaltado de manera impecable los ritmos del Caribe, al compás de gaitas, tambores y maracas. Ella regresó de Londres y está muy feliz en Cartagena, la tierra que la vio nacer. Su sonrisa la delata, pues sentir el calorcito del Corralito de Piedra hace que vuelva a recargar baterías para afrontar este nuevo año.

No cabe de la dicha porque cada vez que sale a la calle puede disfrutar de la variada y excitante gastronomía de Cartagena. Degustar una oblea con arequipe, un dulce de guandul o saborear de un buen café, eso es lo máximo. Le encanta también andar en pie descalzo desde que era niña.

Está en Colombia por un motivo muy especial: la promoción de su nuevo sencillo, ‘Bacano’, el cual grabó en el mes de noviembre del año pasado con el maestro Julio Ernesto Estrada, mejor conocido como “Fruko”.

‘Bacano’, como ella mismo dice, “es un nuevo hijo que uno trae al mundo. Cada canción que yo saco es como parir un hijo”, afirma con desparpajo. Es un tema muy fresco, con un ritmo que invita a mover las caderas por su sabor caribe. En su letra hay muchas palabras del argot costeño. Ese es sello de Angélica.

A comienzos de 2019, Ángelica fue condecorada por el alcalde Pedrito Pereira, quien le entregó la Medalla Cívica de Cartagena de Indias en el Grado Caballero por ser una destacada exponente del folclor colombiano en Europa. Además, le fueron entregadas las llaves de la ciudad por la administración distrital.

Para ella fue un gran gesto de la administración de Pereira, que reconoció su enorme talento. La cantautora no ha podido regresar a Londres por la difícil situación que vive el Reino Unido por la pandemia del COVID-19. Ese país cerró la puertas a los vuelos internacionales.

Mientras tanto, aprovechará su instancia en Cartagena para atender algunas invitaciones que le han llegado por estos días. Una de ellas es un festival que se efectuará del 23 al 24 de enero del presente año en Pedraza (Magdalena). Ella será la invitada de honor en el Festival la Música y la Palabra, el cual se hará de manera virtual. Durante esta semana que termina, estuvo en Barranquilla, grabando el material que se verá en dicho festival.

¿Cómo se dio el contacto con el maestro “Fruko”?

-Todo se inició gracias a mi compañía de manejo, que viene trabajando con uno de los agentes del maestro “Fruko”, Álvaro Marín. Y en una reunión que tuvimos se puso en la mesa la idea de hacer algo juntos.

¿Cómo nace ‘Bacano’?

-Yo dije, bueno, voy a echarle lapiz al asunto para presentarle algo al maestro “Fruko” y me fui a mi cuarto ese día y me senté a escribir y no sé, hubo una cuestión astral porque todo se dio muy fluidamente. Pensé en algo que nos uniera y que representara a Colombia y a la gente latina.

Cuando el maestro Fruko escuchó la letra, ¿qué dijo?

-Bueno, al maestro le gustó mucho y en menos de una semana ya tenía la maqueta lista; en 15 días, ya teníamos todo montado. El maestro es muy detallista, él sabe que yo soy de la Costa y en el arreglo incluyó el bombardino, un instrumento muy nuestro. Yo aprecié mucho ese detalle, me encantó y no tuve nada que quitarle al arreglo. Otro aspecto que tuvo “Fruko” en cuenta fue que como yo vivo en Inglaterra, la tierra del rock, metió una parte de la canción un pedazo de “boogie boogie”, que va de la mano con el rock.

¿Dónde se gestó ‘Bacano’?

- ‘Bacano’ es un resultado de la pandemia, porque la música fue el gremio más golpeado. Con el coronavirus, aprendimos a trabajar diferente. Nos adaptamos a situación adversa y prendimos cosas nuevas. Este sencillo, se hizo entre tres países: Colombia, Francia e Inglaterra. El director artístico está en París, el maestro “Fruko” está en Medellín y yo vivo en Londres.

¿Qué tiene ‘Bacano’ y cómo ha sido aceptada la canción por el público?

-Esta es una canción que le levanta el ánimo a la gente, está llena de alegría, tiene cosas positivas, está llena de mí, porque yo soy ese tipo de persona que no piensa tanto en el dinero, sino en llegarle al público. Es una canción mágica. Los músicos grabaron en Medellín y las voces se hicieron en Londres.

¿Cuándo comenzaron a grabar?

-Eso se hizo en noviembre de 2020. Fue una cosa rápida. Todo se dio muy fácil por la energía que le imprimió el maestro “Fruko”, que, como persona, es una maravilla.

¿Cómo llegaste a Londres?

-Fue el destino. Yo cantaba en Cartagena con varias agrupaciones, de las que aprendí mucho. Llegó la oportunidad con una orquesta que se llamaba la Original de Cartagena, con los hermanos Oyaga, y a mí me propusieron hacer una audición en el teatro Adolfo Mejía para un señor, el cual yo no sabía de dónde era. A las dos semanas nos dijeron que habíamos ganado en la audición y él nos llevó a un festival internacional (Diáspora) en Londres. Duramos como 20 días por allá, los muchachos se vinieron y yo me quedé.

¿Eso fue una locura?

-Sí, fue una locura, yo lo decidí así. Al principio fue duro, pero lo logré.

¿Háblame de tus producciones?

- Saqué una producción muy linda, que se llama ‘Madre Monte’ y contiene once canciones. Esta producción la voy a llevar dentro de mi corazón, porque se la dediqué a mi tierra, a Colombia. La mayoría de las canciones son mías, le escribí a la Pachamama, a todo lo que nos da la tierra. Los temas tienen ritmos autóctonos de la Costa. Lo grabé en el 2017 y tiene siete videos que lo acompañan.

¿Qué sigue ahora?

-Vamos a lanzar para finales de enero otra versión de ‘Bacano’, que es sorpresa, y luego tenemos varias canciones en filita que vamos a lanzar. Voy a seguir escribiendo, porque lo mío es escribir, para mí es una pasión.

A ti y sus dos hijos les dio COVID-19, ¿cómo afrontaron esa difícil situación?

-Eso fue en abril, cuando apenas estaban cerrado todo en Londres. Mi hijo trabaja para el Gobierno y él llegó a la casa y me dijo: “Me mandaron para la casa porque tengo COVID-19”. A mí se me ‘enfrió la pajarilla’, como decimos acá, porque yo no sabía nada sobre esa enfermedad. Teníamos mucho miedo porque los dos somos asmáticos.

A los cinco días, mi hijo se puso mal, con fiebre y otros síntomas. Yo, al ver la situación tan dramática, me arrodillé a orar. Le dije a Dios: “Nada es mío, si te quieres llevar a mis hijos, llévatelos, pero te pido que me quites este miedo que tengo”. Y eso fue mágico porque, hasta el sol de hoy, yo no sé qué es tener miedo. A mí me dio coronavirus después, pero no me afectó los pulmones. La última que cayó fue mi hija y yo parecía una ‘chamana’ cuando le hablaba. De repente se le quitó la fiebre y se recuperó. La experiencia mía con el COVID-19 fue bonita. Ahora yo tengo una gran fuerza y nada me atemoriza.