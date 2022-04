Natalia Vidales

En medio del proceso, Natalia hace acopio de la paciencia, toda vez que los tiempos, si bien son fundamentales para alcanzar una meta, en ocasiones se vuelven lentos y el público no está, en su mayoría, convencido de que las redes sociales pueden servir para desarrollar cualquier proyecto.

Después de cuatro años, la foodie aclara que la continuidad en este trabajo la ha logrado porque sencillamente le gusta lo que hace, nunca lo ha mirado a través de las prebendas que pueda lograr o por hacerse famosa.

El camino por recorrer

La creatividad es fundamental en este trabajo y el camino por recorrer indica que no todo está dicho. Natalia ha creado “Chewing is my cardio”, una comunidad que crece y se regocija entre platos y propuestas, recomendaciones y recetas, todo de una forma natural, cercana, con seguidores fieles que acuden a una gastronomía más cercana.

El sueño de esta influencer es llegar a un nivel internacional. Quiere registrar con su cámara cada plato, y si es acompañada por profesionales, mejor, también se enfoca en el apoyo que brinda a los emprendedores y en inspirar a su comunidad a cocinar, un arte que valora y considera pilar en cualquier cultura.

Natalia Vidales es muy auténtica en sus recomendaciones, construyó una comunidad de la forma más honesta y es por esto que desde sus inicios dejó claro que lo consignado allí es real y aun cuando le paguen, no sugiere algo que no le guste, razón por la cual muchos la consideran su amiga.