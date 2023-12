La Navidad tiene un dulce sabor

Chef Estefanía Colombo de El Gourmet

INGREDIENTES

Almíbar

250 cc de agua

135 gr de glucosa

375 gr de miel

600 gr de azúcar

Turrón

50 gr de azúcar

2 claras

2 planchas de papel de arroz (hostia)

400 gr de almendras tostadas

PREPARACIÓN

Una vez obtenido los almibares a las temperaturas deseadas a la vez (145° C y 139° C), comenzar a batir claras con azúcar. Cuando comience a espumar agregar en forma de hilo el almíbar a 145° C sin dejar de batir.

Con todo integrado, añadir la miel en forma de hilo y seguir batiendo hasta entibiar el bowl.

Calentar las almendras en el horno por 5 minutos y agregar a la batidora cambiando el batidor globo por la lira. Trabajar hasta integrar de manera pareja las almendras.

Colocar sobre una placa enmantecada una hoja de papel de arroz (hostia) y agregar el preparado en caliente. Esparcir rápidamente con espátula o con las manos untadas en rocío vegetal hasta acomodar de manera lisa. Cubrir con la hoja de arroz y presionar. Dejar a temperatura ambiente un mínimo de 8 hs. Retirar el papel enmantequillado y cortar en porciones. Se puede hacer hasta 1 mes antes reservando en recipiente hermético en alacena.