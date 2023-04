“Gastronómicamente, no tengo queja de Cartagena”: Tulio Recomienda

Me es muy interesante comer en Colombia, me divierto en las mesas tradicionales y campesinas profundizando en la preparación”.

Tulio Recomienda

En ese orden de ideas, abordar a Tulio en ese tema que lo apasiona es conocer de primera mano una opinión valiosa acerca de la cocina en determinado lugar. Sus recorridos son una verdadera experiencia y Cartagena no ha escapado a esa prueba placentera que significa comer, algo que disfruta, pero que también le educó aún más el paladar para expresar con propiedad juicios que bien vale tener en cuenta. (Lea aquí: Tulio Recomienda su receta para “salir de la olla”)

¿Es Cartagena un destino gastronómico?

Se conservan sus raíces y eso es muy bueno, aunque hace falta explotarlo un poco más. Algunas ciudades de Colombia lo tienen muy claro y Cartagena, además de la comida internacional y la nueva cocina, es una tierra a donde la gente llega feliz a comerse esos platos que en cierta forma hablan comercialmente, como el arroz con coco, la posta, el pescado, los ceviches. Gastronómicamente hablando, es un destino que lo tiene todo, porque no es sólo el plato, también el ambiente, los sonidos y el Corralito de Piedra sigue siendo una de las mejores experiencias, a mi me fascina comer ahí, algunos de mis restaurantes preferidos están allí, fuera de eso, uno de los mercados que más me apasiona es Bazurto, un lugar donde confluyen los sabores, lo mismo que en las islas donde comer es interesante.

¿Qué se debe tener en cuenta para satisfacer al comensal?

Hay que tener de todo, pero principalmente identidad. Lo hablo con amigos especialistas y me imagino que un italiano no llega a Cartagena a buscar pastas, quiere los sabores de la región, y con esto me refiero a que también la llamada cocina de autor pueda seguir seduciendo a partir de ingredientes locales, un ejemplo claro es el corozo, que ya se incorporó a las recetas foráneas.

¿De qué forma se puede presentar la comida cartagenera para que atrape?

En algún momento se discutía con directores de escuelas gastronómicas porque decían que la cocina colombiana y la cartagenera carecían de presentación, pero me he convencido con los años de que la forma en qué se sirve, es parte de esa identidad que también aporta sabor. Lo que sucede es que como es tan cercano y siempre lo vimos en la casa de las abuelas, no nos parece bien presentado, pero la totuma, la hoja de bijao, el plato de madera, es identidad. México y Perú sienten orgullo y reivindican a sus indígenas, y si Colombia reconoce esa cultura, la cocina empieza a tomar sentido y de repente en ese descubrir, vamos a encontrar un paraíso maravilloso.

¿Ofrecen los restaurantes lo que realmente se busca?

En general sí. Hay restaurantes que aun siendo de alta factura, no han perdido su identidad, hablan muy bien de la cocina cartagenera, además se ha sabido interpretar las necesidades de los extranjeros en todos los niveles, porque además de la oferta típica también se tiene la otra para satisfacer todos los paladares. En una frase, “Cartagena lo tiene todo, incluso cocineros con estrella Michelín”.

Hablando de los eventos gastronómicos, ¿qué tanto benefician?

Con respecto al Máster, puedo decir que llegamos solos en su momento y ahora vemos como han surgido otros similares. Lo más importante de estos eventos es que ponen a la gente a hablar de gastronomía y les hacen salir en días en que generalmente no lo hacen, como lunes, martes y miércoles, mostrándoles su espectro gastronómico. De otra parte, es innegable el apoyo a los emprendedores, y si la fila es muy larga en los lugares que están concursando, los comensales terminan entrando en otros restaurantes; es un movimiento que beneficia a todos, es una fiesta de la comida.