3 recetas con cereal para cenar ligero y dormir mejor

Dormir bien es fundamental para el ser humano, ya que es el momento en el que los músculos y la mente se recuperan. Para apoyar en ese buen descanso, es importante cuidar la alimentación tomando una cena ligera y nutritiva.

“Nuestra alimentación influye en el adecuado descanso, impactando en el rendimiento físico a lo largo de la noche. Es recomendable cenar ligero e incluir alimentos que puedan ser fuente de fibra y triptófano. La combinación de cereal con leche y algunas frutas o semillas puede ser una opción que nos aporte este tipo de nutrientes de forma práctica y versátil; para comer solos o en familia durante la noche”, afirmó Elisa Gómez, de Kellogg Latinoamérica.

De acuerdo con el artículo Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being, publicado en Current Signal Transduction Therapyen el 2014, los alimentos que contienen triptófano, calcio, potasio, melatonina, entre otros compuestos funcionales, son los que facilitan la conciliación del sueño (huevo, pescado, frutos secos, cereal integral, tofu, kiwi, productos lácteos, semillas, entre otros). (Lea aquí: Tres recetas para una cena mexicana en casa)

“Sabemos que decidir qué cenar puede ser todo un reto. Todos tienen gustos y necesidades distintas. Procurar tener en la nevera alimentos que se caractericen por su versatilidad y su practicidad, serán siempre una buena opción para armar una cena ligera”, comentó el experto Alejandro Díaz.

Alimentos y recetas para una cena ligera

Alimentos fuente de triptófano: Queso, claras de huevo, pescado, lentejas, leche, fruta, yogurt, pistachos, aguacate, habas, entre otros.

Alimentos fuente de fibra: Productos hechos de granos (trigo, maíz, avena, arroz, quinua, entre otros).

Alimentos fuente de proteína: Carnes rojas y blancas, huevos, semillas, entre otros.