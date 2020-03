Zion: “Me aislaron porque pensaron que tenía coronavirus”

Resulta que en pleno vuelo, Zion, integrante del famoso dúo urbano Zion y Lennox, comenzó a sentir un dolor intenso en el abdomen. “Los dolores eran muy fuertes, no podía caminar, no podía respirar y toda la cosa”, asegura y cuenta que, apenas aterrizaron en la capital de México, lo trasladaron al Hospital ABC. Tan grave lucía Zion que su compañero de fórmula, Lennox, incluso publicó en redes sociales una fotografía donde se le veía en una camilla con el siguiente mensaje: ““Oremos por la salud de mi hermano Zion para que todo salga bien”.

Coronavirus, ¡qué susto!

“Al principio creían que yo venía con síntomas de coronavirus, me aislaron y me hicieron un pocotón de preguntas. No les miento, también estaba asustado, pensaba que sí podía haber sido (coronavirus) porque hemos estado viajando mucho esta semana”, añadió el reguetonero, de 38 años.

Finalmente, Zion aseguró que no padeció ningún derrame y que este episodio se trató de una reacción de su cuerpo por el “trajín” y el “corre corre” a los que él, como la mayoría de los artistas, están sometidos todos los días.