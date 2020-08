Zaider y, Criss y Ronny felices con la acogida de ‘La marea’

“Viene la ola que no te coja sola, turbulencia tsunami en la zona. Me lleva pa’ la izquierda, la derecha ponte pilas que te lleva la marea”, este es uno de los estribillos más populares del momento no solo en emisoras y calles de la ciudad, sino también en plataformas como YouTube e incluso la exitosa Tik Tok. Hace parte de la canción ‘La marea’, una de las más sonadas del momento, que de hecho es considerada por muchos como el éxito del año, que si la crisis del COVID-19 no existiera, se proyectaba como una de las más bailadas y gozadas en festejos como las Fiestas de la Independencia, aunque sus intérpretes no descartan que ‘La marea’ llegue hasta Carnavales de Barranquilla.

Criss y Ronny, y Zaider no caben de la dicha con la acogida de la pegajosa canción que nació mientras esperaban su turno para grabar en el estudio de producción. “Estábamos a las afueras del estudio y Zaider nos mostró varias pistas pero una vez escuchamos la de ‘La marea’ dijimos: ‘es la que queremos trabajar’”, comentan Criss y Ronny.