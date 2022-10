Zac Efron vuelve a revolucionar las redes con irreconocible cambio físico

Precisamente por esto es que sus seguidores le siguen la pista en redes sociales, donde acostumbra a publicar detalles de sus proyectos. (Zac Efron volvió a causar revuelo por su irreconocible cambio de look)

Cabe recordar que no es la primera vez que Efron genera polémica por su apariencia. En mayo de 2021, el actor causó revuelo y hasta memes a nivel mundial, pues muchos se preguntaban qué se había hecho en su rostro, sobre todo en sus pómulos, labios y mentón.

Por su parte, Efron también protagonizó en 2017 Baywatch, junto a Dwayne Johnson, en ese momento, sus abdominales parecían pintados al cuerpo. El proceso bajo el cual logró ese estado físico terminó siendo tortuoso. (¿Planean regreso de High School Musical? Actores despertaron dudas)

“Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Parece falso o de CGI. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del 2 al 3 por ciento de grasa corporal”, contó, para explicar su modificación alimentaria actual. Dejó de ser vegano y volvió a comer carne.