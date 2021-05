“En diciembre tuve mucha diarrea, casi, casi me hacía popó donde cayera. En mi último video, me acuerdo que me prestaron un Versachazo (Versace) divino, no, pues lo hice popó todo, lo tuvieron que lavar y dije, bueno ya si se encoge pues ya lo tendré que pagar; los muchachos de la filmación me decían, ‘¿señora pero qué le paso? Tengo secuelas de COVID’, porque iba y venía, me tuve que poner un pañal casi, casi, sí la pasé muy mal”.

Pese a que los síntomas de la cantante ocurrieron el año pasado, solo hasta ahora Yuri se atrevió a contar esa anécdota ya que dice haber sufrido mucho. Otro de sus síntomas fueron la perdida de cabello y episodios de ansiedad. Sin embargo, confesó que lo que más le afectó fue tener que usar pañales, tanto así que en varias ocasiones manchó algunas vestimentas que usó.