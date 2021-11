Yuranis León.

A la recurrente pregunta sobre cómo sigue el conductor del bus, quién habría sufrido un preinfarto que lo hizo perder el control del automotor y terminar volcándose, tanto Yuranis como Mister Black aseguraron que ya él, como los demás miembros del equipo, están fuera de peligro y recuperándose en sus casas.

Yuranis también contó que algunos miembros del equipo se dieron cuenta de que el conductor estaba teniendo una crisis, porque parecía convulsionar, y que una persona intentó retomar el control del bus, pero le fue imposible porque, en medio del episodio, el chofer no podía soltar el timón. Así las cosas, Mister Black solo puso aferrarse a uno de los pasamanos del bus y por eso -dice él- no resultó golpeado; Yuranis no tuvo tanta suerte y sí terminó del lado opuesto al que estaba sentada inicialmente, por lo que terminó golpeada. Lea aquí: Yuranis León tras impactante accidente: “Gracias a Dios, volví a nacer”

La pareja aprovechó también para anunciar que diciembre llegará cargado de música, pues ambos lanzarán canciones para que sus seguidores se gocen Navidad y Fin de Año al ritmo de champeta.