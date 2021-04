En un avance que Young F compartió en sus redes sociales, varios seguidores asumieron que la letra iba dirigida a sus detractores pero ha sido él mismo el que ha aclarado que todo ha sido una coincidencia pues el sencillo fue grabado hace unos 15 días. “El man de Facebook que estaba con su vainita. Vamo’ a mandarle la crema para esa rasquiñita”; “El prefe dando de que hablar, ojo que se pega esa crema para los criticones”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Young F en la publicación.

El Universal se puso en contacto con el intérprete de ‘Las mujeres de ahora’, que aseguró que nada ha sido planeado. De paso se refirió a las críticas que recibe por hacer comentarios en redes sociales como Facebook. “Pa’ los que me apoyan, tengo mucho cariño, y pa los que no, también, hacen parte de mi película. Sin ellos, no sería tan interesante”, puntualizó.